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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 13:21
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    • 09.02.2022 13:21
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    Toyota'da kriz derinleşiyor! 2022 beklentileri düştü

    Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota, çip krizi nedeniyle üretim ve mali yıl satış beklentilerini aşağı çekti. Şirket 2021 mali yıl satış beklentisinde 500 milyar yenlik düşüş açıkladı.

    Japon devinde kriz büyüyor! 2022 beklentileri düştü

    Japon motor endüstri devi Toyota, küresel çip kıtlığının üretimi vurmasıyla 2021'in son üç ayında karının yüzde 21 düştüğünü duyurdu. Şirket, üçüncü çeyrek faaliyet karının 784.4 milyar Yen olduğunu belirtti.

    Şirket daha önce Ocak ayı içinde yaptığı açıklamada 9,3 milyon araç üretimi tahminlerine ulaşamayacaklarını duyurarak Şubat ayında en az 150 bin araçlık düşüş yaşanacağını belirtmişti.

    AÇIKLAMA YAPTILAR
    Toyota tarafından yapılan açıklamada, "Geçen yazdan bu yana seri üretim hacmindeki düşüşler nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz. Mümkün olan en kısa sürede tam üretime geri dönmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Eylül ayında Toyota, Çip Krizi nedeniyle dünya çapındaki araç üretimini yüzde 40 oranında azaltmıştı.

    RAKİPLERİNDE DE DURUM AYNI
    Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakip otomobil üreticileri de son aylarda araç üretimini azalttı. Öte yandan geçen ay Toyota, en yakın rakibi VW'ye karşı liderliğini genişleterek dünyanın en büyük otomobil satıcısı konumunu pekiştirmişti.

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