Toyota'da kriz derinleşiyor! 2022 beklentileri düştü

Japon motor endüstri devi Toyota, küresel çip kıtlığının üretimi vurmasıyla 2021'in son üç ayında karının yüzde 21 düştüğünü duyurdu. Şirket, üçüncü çeyrek faaliyet karının 784.4 milyar Yen olduğunu belirtti.

Şirket daha önce Ocak ayı içinde yaptığı açıklamada 9,3 milyon araç üretimi tahminlerine ulaşamayacaklarını duyurarak Şubat ayında en az 150 bin araçlık düşüş yaşanacağını belirtmişti.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Toyota tarafından yapılan açıklamada, "Geçen yazdan bu yana seri üretim hacmindeki düşüşler nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz. Mümkün olan en kısa sürede tam üretime geri dönmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eylül ayında Toyota, Çip Krizi nedeniyle dünya çapındaki araç üretimini yüzde 40 oranında azaltmıştı.

RAKİPLERİNDE DE DURUM AYNI

Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakip otomobil üreticileri de son aylarda araç üretimini azalttı. Öte yandan geçen ay Toyota, en yakın rakibi VW'ye karşı liderliğini genişleterek dünyanın en büyük otomobil satıcısı konumunu pekiştirmişti.