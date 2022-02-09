Stajyerlere ilk ödeme devletten! En az 1.275 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, geçen yıl stajyer ve kursiyer genç sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Staj yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken; sadece sağlık sigortası değil, emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda aylık en az bin 275 lira harçlık alırken; 20'nin altında çalışanı olan işletmelerde bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. 20'nin üstünde personelin çalıştığı işletmelerde ise staj ücreti için yapılacak destek tutarı 425 lira olacak.