Stajyerlere ilk ödeme devletten! En az 1.275 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, geçen yıl stajyer ve kursiyer genç sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Staj yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken; sadece sağlık sigortası değil, emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda aylık en az bin 275 lira harçlık alırken; 20'nin altında çalışanı olan işletmelerde bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. 20'nin üstünde personelin çalıştığı işletmelerde ise staj ücreti için yapılacak destek tutarı 425 lira olacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen 'Ulusal Staj Programı 2022' başvuruları da 31 Mart'a kadar sürecek. Programa başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile 'Kariyer Kapısı' üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve dışında öğrenimine devam eden gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ulusal Staj Programı'na; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine ülkemizde devam eden gençlerin yanı sıra lisans, lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor. OSB'lerdeki mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri de başvuru yapabiliyor.