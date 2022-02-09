90 ülkeden 4 bin alıcı Türkiye'de! 2022'de hedef 25 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (IFCO) açılışı yapıldı.