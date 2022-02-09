90 ülkeden 4 bin alıcı Türkiye'de! 2022'de hedef 25 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz." dedi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (IFCO) açılışı yapıldı.
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdam gerçekleştiren, ülkenin uluslararası markalaşmasında çok büyük potansiyeli barındıran sektörün bu organizasyonunun gurur verici olduğunu ifade etti.
Gülle, bütün zorlukları aşarak ayakta durmanın, çok zorlu rekabet koşullarından çıkmanın ve hedef büyütecek noktaya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları zorladığını, aştığını gördük. Bu ülke, artık bir şey gösteriyor. Büyük hedeflere büyük adımlarla gidiyoruz." şeklinde konuştu.
2021'de gerçekleştirilen 225 milyar dolarlık ihracatın önemli bir başarı olduğunu, hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Gülle, 2022 yılı için hedefin 250 milyar dolar olduğunu hatırlattı.
"TÜRKİYE'YE ŞU ANA KADAR SİPARİŞ GEÇMEMİŞ PEK ÇOK MARKANIN ARTIK ÇOK FAZLA SİPARİŞ BIRAKTIKLARINI GÖRDÜK"
İsmail Gülle, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022 yılı için 23 milyar dolarlık hedefini az bulduğunu belirterek, "25 milyar dolar bu sektörün yapabileceği bir kapasite. Geçen yıl pek çok firmamızda şuna şahit olduk; siparişlere yetişememek, çok fazla sipariş almak... Türkiye'ye şu ana kadar sipariş geçmemiş pek çok markanın artık iş yapmak için Türkiye'ye döndüklerini ve çok fazla sipariş bıraktıklarını gördük." şeklinde konuştu.