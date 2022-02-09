Sıcaklıklar düştü bazı meyve-sebze fiyatları uçtu! Etikete gram hesabı geldi

Hava sıcaklıklarının düşmesi bazı sebze-meyvelerin fiyatlarını uçurdu. Pazar tezgahlarında da fiyatlar gram üzerinden belirlenmeye başladı. Birçok sebze, 250, 400 ve 500 gram fiyatıyla etiketleniyor. Eskişehir'de 25 yıldır pazarcılık yapan Ramazan Altın, hava şartları nedeniyle fiyatların hem bahçede hem de halde yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Birçok ürün artık kilogram değil gramla satılıyor. Biberin kilogramı 20 ile 25 lira arasında değişiyor, salatalık 30 lira oldu. Orta boyutlardaki salatalığın 1 tanesi 6-7 lira civarına geliyor. Halden salatalık 25 liraya çıkıyor. Üretilen ürünün 4'te 1'i satılabilir vaziyette oluyor. Havalar ısındığı zaman fiyatlar düşer."



ISITICI TARİFESİ

Restoran ve kafeler müşterilerden ısıtıcılar için ücret almaya başladı. Saat başı ücret 4 ile 15 lira arasında oldu. İstanbul'un bazı semtlerindeki küçük restoran ve kafelerin 30-40 liranın altında sipariş kabul etmemeye başladığı yönünde şikayetler gelirken, bazı lokantaların yemek saatinde çay-kahve servisi yapmadığı ifade edildi.



FİYATI GÜLDÜRMEDİ

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı gün kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu yıl en az 30 liradan satılacağını söylüyor. Tek gülün şu an 20 lira olduğunu söyleyen Çiçekçi Zöhrap Talayhan, "Sevgililer Günü'nde fiyat 30 liradan başlayacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyat yükseltiyor. Biz de yüksek fiyattan satmaya mecbur kalıyoruz" dedi.



SALATALIK DİYET LİSTESİNDEN ÇIKTI

Diyet listelerinin baş tacı olan salatalığın fiyatı şaşırttı. 1 kilo salatalığın fiyatı pazarda 25-30, markette ise 35 lirayı buldu. Diyetisyenler de listelerden salatalığı çıkarmaya başladı. Salatalığın yanı sıra salataların gözdesi göbek marul da 11 lirayı buldu.



TURKİSH CARGO ARTIK TEK ÇATIDA

Turkish Cargo, tüm operasyonlarını İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisi SMARTIST'te birleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 72 saat süren geçiş operasyonuyla Turkish Cargo'ya ait 80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman taşındı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyordu.



FUTBOL TURİZMİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği aradan dolayı müthiş bir kış geçirdiklerini belirterek, "Geçen hafta neredeyse bütün takımlar buradaydı. Bunun hem bölgeye hem de ülkemize çok büyük faydası var" dedi. Sporcuların çektiği fotoğraflar, yaptıkları paylaşımların tanıtıma büyük katkı sağladığını anlatan Atmaca, 400 takımın Antalya'da olduğunu söyledi.



METAV'ARSA' ÇILGINLIĞI

Metaverse sanal dünyasında arsa satışları her geçen gün artıyor. Türkiye'de 30 bin, İstanbul'da 15 bin parsel satıldığını belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "İstanbul'da stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi" dedi. Metaverse'den nasıl arsa alınacağına dair de bilgiler veren Öğüt, şöyle devam etti: "En çok kullanılan platformlar üzerinden yaklaşık 200 lira ile cüzdan bağlantısını gerçekleştirdikten sonra, tarayıcınızı destekleyen bir eklenti ile bağlanarak ve bu eklenti üzerinde akıllı kontrat destekli cüzdanınızı oluşturarak satım alım gerçekleştirilebilirsiniz. Bu aşamada sizden kim olduğunuzu tanımlayacağınız kimlik bilgileri de isteniyor. Sonrasında tanımlı cüzdanınız ile işlem gerçekleştiriyorsunuz."



YUVAM'A EK GETİRİ

Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için hayata geçirdiği YUVAM hesapları ile ilgili kitapçık yayımladı. Kur farkı, YUVAM hesabı açılırken Türk Lirası'na dönüşümün olduğu tarihteki kur ile vade bitiminde geçerli kur esas alınarak hesaplanıyor. İlave getiri de hesap sahiplerinin döviz cinsinden anaparasını korumayı amaçlayan ve vade türlerine göre Merkez Bankası'nca TL olarak ödenecek ek tutar olarak tanımlandı.



80'INCI YIL YATIRIMI&NBSP;250 MİLYON EURO

Eczacıbaşı CEO'su Atalay Gümrah, bu yıl farklı iş kollarında 250 milyon euro yatırım yapacaklarını ve bin 500 kişiyi aşan istihdam sağlayacaklarını söyledi. Topluluğun 80'inci yıldönümünü kutladığı 2022'den beklentilerini paylaşan Gümrah, "Yatırımlarımız arasında VitrA Karo'da yeni işletmemizin devreye alınması, Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımına başlanması yer alıyor" ifadesini kullandı.



TÜRK MODELİNİ ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarının ikinci gününde görüşmelerini sürdürdü. Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Londra'da ikinci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, Londra'daki görüşmelerinin ilk gününde banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmişti. Bakan Nebati, görüşme ile ilgili olarak, "Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" bilgisini Nureddin Nebati vermişti.



MARKALAR DÜNYAYA AÇILIYOR

Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) işbirliği ile BMD üyesi markaları global pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, Trendyol ile perakende sektörüne finansman, pazarlama ve eğitim desteği için başlattıkları işbirliğini bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyledi. Öncel, "109 markamızın 140 ülkede 5 bin 703 mağazası ve 11 bini aşkın satış noktası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de "Teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız" diye konuştu.

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