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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 08:43
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    • 10.02.2022 08:45
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    ABD enflasyon rakamları dolar, altın ve kripto paraları nasıl etkileyecek? ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İslam Memiş açıkladı!

    Dolar, altın ve kripto para piyasasında gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte altın piyasalarında yükselişler söz konusu. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ocak ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta belli olacak? ABD enflasyon verileri dolar, altın ve kripto paraları nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Piyasada gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verisi en son geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasalar enflasyon verilerinin ardından dolarda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ocak ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta belli olacak? ABD enflasyon verileri dolar, altın ve kripto paraları nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler!

    ABD enflasyon verisinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD enflasyon verisinin perşembe günü açıklanması bekleniyor. Son yapılan açıklamada ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,739'a yükseldiği açıklanmıştı.

    ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD enflasyon verisinin perşembe günü açıklanması bekleniyor. ABD'de Enflasyon verisi en son ocak ayında açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.

        DOLAR ENDEKSİNDE 96 SEVİYESİ KRİTİK

        ABD'de enflasyon rakamlarını 7.3 olarak tahmin eden İslam Memiş, rakamların piyasalara etkisini şöyle açıkladı: "Piyasalarda enflasyon fiyatlaması var, olumsuz bir beklenti mevcut. Doların endeksinde bir toparlanma söz konusu. Şu anda gözlerimiz ABD'deki enflasyon verisinde. Büyük ihtimalle yüksek gelen bir enflasyon verisi olacak. Doların seyri son derece önemli olacak. Altının ve gümüşün ons fiyatında, kripto para piyasalarında, Euro/dolar paritesinde, Sterlin/dolar paritesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişler kar satışlarıyla karşılaşabilir. Çünkü, dolara endeksli bir toparlanma söz konusu. Doların endeksi 96 seviyesine tutunmadıkça negatif görünüm devam eder. Kar satışları nedeniyle bir düşüş söz konusu olabilir"

        ŞUBATIN SON HAFTASINA DİKKAT!

        Memiş, kripto paraların tepki alımlarından sonra 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmesini beklediğini söyleyerek "Ancak şubatın son haftasında yükseliş trendi devam edebilir. Enflasyon açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların dolardan çıkmasıyla kripto paralarda önemli bir etki meydana getirecek. Kısa vadeli ikinci düşüşe karşı dikkat edilmeli. Kar satışları olabilir" dedi.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon rakamları dolar, altın ve kripto paraları nasıl etkileyecek? ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İslam Memiş açıkladı!
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