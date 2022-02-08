SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan YUVAM hesabı paylaşımı! YUVAM hesabı nedir, kimler açabilir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar vermiştir.
YUVAM HESABI NEDİR?
YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın yurt dışı tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan, Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı verilen ve vatandaşlarımızın her koşulda kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk Lirası hesap türüdür.
KİMLER YUVAM HESABI AÇABİLİR?
YUVAM hesapları, yurt dışında yerleşik vatandaşlar için açılır. Yani;
- 18 yaşını doldurmuş bir Türk vatandaşı iseniz, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkınız varsa,
- Türk vatandaşı değilseniz fakat yurt dışında yerleşik mavi kartınız varsa
Türk bankalarına başvurarak YUVAM hesabı açtırabilirsiniz.