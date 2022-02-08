SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan YUVAM hesabı paylaşımı! YUVAM hesabı nedir, kimler açabilir?

YUVAM HESABI KAZANIMLARI

YUVAM hesabı açtırmanız halinde, vade bitiminde oluşacak kur seviyesine göre; Anapara + Faiz/Kar payı veya Anapara + Faiz/Kar payı + İlave getiri veya Anapara + Faiz/Kar payı + Kur farkı + İlave getiri bankanız tarafından size ödenir.

Vade bitim tarihine kadar beklediğinizde, her durumda, paranızı dövizde tutmaktan daha fazla getiri elde etmiş olur ve isterseniz vade bitiminde tekrar döviz alabilirsiniz.