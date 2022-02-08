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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 14:38
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    • 08.02.2022 15:01
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    SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan YUVAM hesabı paylaşımı! YUVAM hesabı nedir, kimler açabilir?

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabı hakkında kitapçık yayınlayarak sistemle ilgili sorulara yanıt verdi.

    Merkez Bankası’ndan YUVAM paylaşımı! Sorular yanıt buldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar vermiştir.

    YUVAM HESABI NEDİR?
    YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın yurt dışı tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan, Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı verilen ve vatandaşlarımızın her koşulda kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk Lirası hesap türüdür.

    KİMLER YUVAM HESABI AÇABİLİR?
    YUVAM hesapları, yurt dışında yerleşik vatandaşlar için açılır. Yani;
    - 18 yaşını doldurmuş bir Türk vatandaşı iseniz, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkınız varsa,
    - Türk vatandaşı değilseniz fakat yurt dışında yerleşik mavi kartınız varsa
    Türk bankalarına başvurarak YUVAM hesabı açtırabilirsiniz.

        YUVAM HESABI NASIL AÇILIR?
        Yurt dışındaki tasarruflarınız, o ülkedeki Türk ya da yabancı bir banka üzerinden Türkiye'de bir bankaya transfer edilir.

        Türkiye'deki bir bankada adınıza bir YUVAM hesabı açılır.

        Yurt dışından transfer edilen ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsi tasarruflarla açılan döviz mevduat veya katılma hesapları YUVAM hesabına dönüştürülebilir.

        * 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca verilen Mavi Kart.

        YUVAM HESAP İŞLEYİŞİ
        Kur farkı nasıl hesaplanır?
        Kur farkı, YUVAM hesabı açılırken Türk Lirasına dönüşümün gerçekleştirildiği tarihteki (dönüşüm kuru) ile vade bitiminde geçerli (vade sonu kuru) esas alınarak hesaplanır.

        İlave getiri nedir?
        İlave getiri, hesap sahiplerinin döviz cinsinden anaparasını korumayı amaçlayan ve vade türlerine göre Merkez Bankasınca Türk Lirası olarak ödenecek ek tutardır.

        Vade süresi / İlave getiri oranı
        3 ay / %0
        6 ay / %1
        12 ay / %1,50
        24 ay / %2

            Yuvam hesabından kaç kez faydalanabilirim hesap açma sınırı var mıdır?
            Üst veya alt limit olmadan istediğiniz tutarda istediğiniz kadar YUVAM hesabı açabilirsiniz.

            YUVAM hesabı açmak için son tarih var mıdır?
            YUVAM hesabı açmak için zaman sınırlaması bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman hesap açabilirsiniz.

            YUVAM HESABI KAZANIMLARI
            YUVAM hesabı açtırmanız halinde, vade bitiminde oluşacak kur seviyesine göre; Anapara + Faiz/Kar payı veya Anapara + Faiz/Kar payı + İlave getiri veya Anapara + Faiz/Kar payı + Kur farkı + İlave getiri bankanız tarafından size ödenir.

            Vade bitim tarihine kadar beklediğinizde, her durumda, paranızı dövizde tutmaktan daha fazla getiri elde etmiş olur ve isterseniz vade bitiminde tekrar döviz alabilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan YUVAM hesabı paylaşımı! YUVAM hesabı nedir, kimler açabilir?
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