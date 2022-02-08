1,8 milyon lira hibe aldılar! Giresun'da topraksız çilek üretiminden 4-5 ton verim bekleniyor

Seralarda mart ayında fide dikimi, yaz döneminde ise ilk hasatların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Biriminde görevli ziraat mühendisi Şaduman Keser Üçüncü, AA muhabirine, Giresun'da tarımsal verimin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması ve topraksız tarım seralarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında il genelinde 300 ile 320 metrekarelik 8 örtü altı sera kurulumunun tamamlandığını belirten Üçüncü, "Seralarımıza 6 bin ila 7 bin albion çilek fidesi dikilecek. Seralardan da ortalama 4-5 ton arasında verim almayı hedefliyoruz." dedi.