1,8 milyon lira hibe aldılar! Giresun'da topraksız çilek üretiminden 4-5 ton verim bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle 2016'da, bölgede modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, daha bol ve kaliteli üretimini sağlamak ve fındığın yanında ek gelir getirici yenilikçi üretim modellerini oluşturmak amacıyla Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'ni (GİRKAP) başlattı.
Proje kapsamında desteklenen üretim modellerinden biri de topraksız çilek yetiştiriciliği oldu. İlk kez 2019'da 2 sera kurularak başlanan üretimden yüksek verim ve gelir elde edilerek hedeflenen başarı yakalandı.
Çiftçilerden gelen yoğun talep doğrultusunda geçen yıl yüzde 70'i DOKAP hibe destekli olmak üzere il genelinde 8 topraksız çilek üretim serası daha kuruldu.
Seralarda mart ayında fide dikimi, yaz döneminde ise ilk hasatların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Biriminde görevli ziraat mühendisi Şaduman Keser Üçüncü, AA muhabirine, Giresun'da tarımsal verimin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması ve topraksız tarım seralarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Yürüttükleri çalışmalar kapsamında il genelinde 300 ile 320 metrekarelik 8 örtü altı sera kurulumunun tamamlandığını belirten Üçüncü, "Seralarımıza 6 bin ila 7 bin albion çilek fidesi dikilecek. Seralardan da ortalama 4-5 ton arasında verim almayı hedefliyoruz." dedi.