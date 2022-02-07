Uzmanlar uyardı! Sevgililer Günü yaklaşıyor, sahtekarlara dikkat...

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken; sahtekarlar da alışveriş hareketliliğini fırsata çevirmek için düğmeye bastı. İstanbul'da yapılan bir operasyon da bunu doğruladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan 'Sevgililer Günü'nü fırsat bilen bir şüphelinin, dünyaca ünlü markalara ait saatlerin sahtelerini yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde K.E.'nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 740 sahte kol saati ele geçirildi.
Uzmanlar da internetten yapılan alışverişlerde dikkat edilecek noktalar için tüketicileri uyardı:
ŞÜPHECİ YAKLAŞIN
■ Ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da kampanyaları sorgulayın.
■ Yerel veya uluslararası güvenilir siteleri tercih edin.
■ Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcılar mutlaka bu hesapların sahte isimle açılabileceği ve sorun olduğu durumda muhatap bulamayabileceği riskini göz önünde bulundurarak hareket etmeli.
■ İmkan varsa kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapılmalı. Ürünü görüp inceledikten sonra ödeme yapılmalı.
■ Alışveriş yapılan sitenin mutlaka güvenli bağlantı sağladığından emin olunmalı.
TAKLİT ÜRÜN NASIL ANLAŞILIR?
Taklit eşyalarda son kullanma veya üretim tarihini gösteren kodlar, parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile kolay silinir.
■ Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak, kenar çizgileri keskin değildir.
SAAT ALIRKEN DİKKAT!
Tasarımcılar saatlerde özgünlüklerini gösteren işaretler bırakır. Bu nedenle almak istediğiniz saatin ayırt edici detaylarını araştırın.
▼ LÜKS saatlerde ekran için safir gibi değerli mineraller kullanılır. Daha ucuz saatlerde ise mineral kristalleri... Saatinizi yana çevirin. Safirle yapıldıysa, mor renk olur. Mineral kristallerle yapılmışsa, yeşil bir renk görülür.
▼ SAAT kayışlarında genellikle toka üzerinde bir ya da iki damga vardır. Saatin özelliklerini biliyorsanız, eksik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca toka mekanizması çok basit görünüyorsa veya bilezik bağlantıları sorunlu hareket ederse saatiniz sahte olabilir.
▼SAATTEKİ seri numarası garanti belgesindeki ile aynı olmalı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan 'Sevgililer Günü'nü fırsat bilen bir şüphelinin, dünyaca ünlü markalara ait saatlerin sahtelerini yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde K.E.'nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 740 sahte kol saati ele geçirildi.
Uzmanlar da internetten yapılan alışverişlerde dikkat edilecek noktalar için tüketicileri uyardı:
ŞÜPHECİ YAKLAŞIN
■ Ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da kampanyaları sorgulayın.
■ Yerel veya uluslararası güvenilir siteleri tercih edin.
■ Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcılar mutlaka bu hesapların sahte isimle açılabileceği ve sorun olduğu durumda muhatap bulamayabileceği riskini göz önünde bulundurarak hareket etmeli.
■ İmkan varsa kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapılmalı. Ürünü görüp inceledikten sonra ödeme yapılmalı.
■ Alışveriş yapılan sitenin mutlaka güvenli bağlantı sağladığından emin olunmalı.
TAKLİT ÜRÜN NASIL ANLAŞILIR?
Taklit eşyalarda son kullanma veya üretim tarihini gösteren kodlar, parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile kolay silinir.
■ Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak, kenar çizgileri keskin değildir.
SAAT ALIRKEN DİKKAT!
Tasarımcılar saatlerde özgünlüklerini gösteren işaretler bırakır. Bu nedenle almak istediğiniz saatin ayırt edici detaylarını araştırın.
▼ LÜKS saatlerde ekran için safir gibi değerli mineraller kullanılır. Daha ucuz saatlerde ise mineral kristalleri... Saatinizi yana çevirin. Safirle yapıldıysa, mor renk olur. Mineral kristallerle yapılmışsa, yeşil bir renk görülür.
▼ SAAT kayışlarında genellikle toka üzerinde bir ya da iki damga vardır. Saatin özelliklerini biliyorsanız, eksik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca toka mekanizması çok basit görünüyorsa veya bilezik bağlantıları sorunlu hareket ederse saatiniz sahte olabilir.
▼SAATTEKİ seri numarası garanti belgesindeki ile aynı olmalı.