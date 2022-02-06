TOKİ'de 2022 yılında belirlenen bazı konutlar indirimden satılacak. Müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Ev hayali kuran binlerce kişi Kurum'un açıklamaları sonrası araştırmalara koyuldu. Bu yıl 2 indirim kampanyası başlatacaklarını belirten Bakan Kurum indirim oranını da söyledi. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir? Ne kadar indirim yapılacak? İşte Murat Kurum'un son dakika açıklamaları...
2022 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçtiklerini belirten Bakan Kurum "Bu yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık.Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyanın detayları henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde detayların paylaşılması halinde haberimiz güncellenecektir.
Öte yandan geçtiğimiz sene detaylar şu şekildeydi;
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.
"İZMİR'DE 2022'DE EVİNE KAVUŞMAYAN TEK DEPREMZEDE KALMAYACAK"
TOKİ'nin afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Murat Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya'da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir'de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir'e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz.
Biz İzmir'de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022'de İzmir'de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.