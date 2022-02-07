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    Türkiye Modeline küresel tanıtım

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor. Nebati, 2 günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler yapacak.

    Hazal Ateş
    Türkiye Modeline küresel tanıtım
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı.

    Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor. 2 günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler yapacak olan Nebati, izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecek.

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