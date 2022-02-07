7 Şubat Pazartesi evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller 2022!!

Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Şubat ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 7 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi...
7 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.