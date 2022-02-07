Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Eylemler BTK'yı harekete geçirdi: Taşerondan kadroya geçiş hızlanacak!

Krizin temel kaynağı olan "esnaf kurye" modelinden hızla kadroya geçişi sağlamak maksadıyla ilk etapta mevcutta yüzde 10 olarak uygulanan "özmal" şartı kısa sürede artırılacak. Böylece şirketler daha fazla kuryeyi istihdam etmek zorunda olacak. Ayrıca esnaf kurye modeli ile motorundan kıyafetine, mazotundan sigortasına kadar giderlerini kendileri karşılayan motokuryeler, artık iş esnasında bir kazaya uğrarsa çalıştığı kargo şirketi yasal olarak çalışana karşı sorumlu olacak.
Kargo ve posta hizmeti veren şirketlerin ardından bir çok e-ticaret firmasının da kendi kurye ağını oluşturması ile birlikte motokurye sisteminde oluşan kaos BTK tarafından çözüme kavuşturulacak. Son günlerde ülkenin dört bir yanında hizmet verdikleri şirketleri protesto eden motokuryelerin çalışma şartları ve şirketlerin kuryelere karşı olan sorumlulukları da bu noktada artırılacak.
KRİZİN KAYNAĞI ESNAF KURYE MODELİ
Posta ve kargo şirketlerine ilave olarak pandemi döneminde devreye giren e-ticaret firmaları ve bazı marketlerin kendi kurdukları kurye ağı motokurye sisteminde kaosa sebep oldu. Özellikle şirketlerin kuryeleri kendi bünyesinde istihdam etmek istememeleri sebebiyle geliştirdikleri "esnaf kurye" modeli de krizin kaynağı oldu.
YÜZDE 10 ŞARTI GETİRİLDİ
BTK bu krize çözüm bulmak maksadıyla geçtiğimiz yıllarda kargo ve posta şirketlerine yönelik olarak yüzde 10 öz mal şartı getirirken, bu bazı e-ticaret firmalarınca tepkiyle karşılanmış ve konu Ticaret Bakanlığı'na taşınmıştı. Bakanlığında onayıyla şirketlere çalıştırdıkları toplam motokurye sayısının yüzde 10'u kadarını kendi bünyelerinde istihdam etme şartı yürürlüğe girmişti.