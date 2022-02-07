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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 08:16
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    • 08.02.2022 08:16
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    Biraz önce açıklandı! TC kimlik numarasıyla giriş yaparak başvurana para verilecek: Hemen hesaplara para geçecek! 1.750 TL ve 2.500 TL...

    Garanti emekli promosyon, Garanti BBVA emekli müşterilerine özel 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Hem de her bir emekli tanıdığını getirenlere ise ek 250 TL nakit mükafat fırsatı da sunulacak. Emeklilerin maaş aralığına göre yayılan promosyon oranları kişilerin maaş taşıma taahhütlerinin sonrasında hesaplara ek koşul olmadan yatırılacak. 28 Şubat 2022'ye kadar Garanti emekli promosyonlarından yararlanmak amacıyla başvuruların yapılması gerekmektedir. 1.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.650 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli maaşlarında ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

    takvim.com.tr
    Hemen hesaplara para geçecek! 1.750 ve 2.500 TL...

    Emekli maaşına karşılıksız ek nakit desteği almak isteyenler bu bankalara akın ediyor. Emekli maaşını artırmak isteyenler için alternatif bir yol olarak görülmeye başlayan bankaların emekli müşterilerine verdiği promosyonlar 2022 yılında yüksek oranları ile dikkat çekiyor. 3 bin liraya varan emekli nakit promosyon ödemelerinden yararlanmak için banaklara emekli maaşını taşımayı taahhüt etmek yeterli oluyor. 2022 yılında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği ise merak konusu. İşte en yüksek emekli promosyon oranlarına sahip bankalar

    Akbank Emekli Promosyonu

    Akbank SGK emeklilerine özel promosyon oranları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile emeklilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Akbank emekli promosyonu olarak maaşını 3 yıllığına bankaya taşımayı taahhüt edenlere özel 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca maaşları yatmadan iki gün önce %0 faiz oranları ile para çekme fırsatından da yararlanabilecekler. Emekli maaş tutarlarına göre promosyon ödemeleri yapılacaktır.

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    1.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.750 TL, 1.500 – 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşlarında ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

        TEB Emekli Promosyonu

        TEB'in ayrıcalıklı nakit promosyon ödemelerinde 2.750 TL'ye kadar ödeme almak mümkündür. 2 veya üzeri otomatik fatura ödeme talimatı verenlere özel 2.750 TL'ye varan nakit promosyon sunan TEB, emekli tanıdıklarını getirenlere ise toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül desteği verecek.

        Emekli maaş oranlarına göre verilecek promosyonlar, TEB'in emekliye özel cazip bankacılık ürün ve hizmetleri ile daha da avantajlı hale getirilmiştir.

        En düşük 1.850 TL ile en yüksek 2.750 TL arasında TEB tarafından maaşını taşımayı taahhüt edenlere özel emekli nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

            Vakıfbank Emekli Promosyonu

            Vakıfbank, SGK Promosyon Paketi ile emekli maaşını 3 yıllık sözleşme ile Vakıfbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Diğer kamu banakları ile aynı oranda nakit promosyonu veren Vakıfbank, ayrıca emekliye özel ayrıcalıklarını da sunmaya devam ediyor.

            1.500 TL ve altında maaş alanlara 500 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arasında maaş alanlara 625 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapılacak.
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