Biraz önce açıklandı! TC kimlik numarasıyla giriş yaparak başvurana para verilecek: Hemen hesaplara para geçecek! 1.750 TL ve 2.500 TL...

Emekli maaşına karşılıksız ek nakit desteği almak isteyenler bu bankalara akın ediyor. Emekli maaşını artırmak isteyenler için alternatif bir yol olarak görülmeye başlayan bankaların emekli müşterilerine verdiği promosyonlar 2022 yılında yüksek oranları ile dikkat çekiyor. 3 bin liraya varan emekli nakit promosyon ödemelerinden yararlanmak için banaklara emekli maaşını taşımayı taahhüt etmek yeterli oluyor. 2022 yılında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği ise merak konusu. İşte en yüksek emekli promosyon oranlarına sahip bankalar