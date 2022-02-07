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    Hileli boşanana çifte ceza! Gelir ve aylık kesiliyor, para cezası veriliyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanmaları yakın takibe aldı. Kurum'a, vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik binlerce ihbar geliyor.

    Hazal Ateş
    Hileli boşanana çifte ceza
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanmaları yakın takibe aldı. Kurum'a, vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik binlerce ihbar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenenlerin bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesildiğini belirtti. Ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftler, aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. SGK denetmenleri, gelen şikayetler üzerine evleri ziyaret ederek anlaşmalı boşanmaları yerinde tespit ederek aylıkları kesiyor. Yargıtay'ın da bu yönde kararı bulunuyor.
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    Haberler Ekonomi Hileli boşanana çifte ceza! Gelir ve aylık kesiliyor, para cezası veriliyor
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