Hileli boşanana çifte ceza! Gelir ve aylık kesiliyor, para cezası veriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanmaları yakın takibe aldı. Kurum'a, vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik binlerce ihbar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenenlerin bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesildiğini belirtti. Ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftler, aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. SGK denetmenleri, gelen şikayetler üzerine evleri ziyaret ederek anlaşmalı boşanmaları yerinde tespit ederek aylıkları kesiyor. Yargıtay'ın da bu yönde kararı bulunuyor.
- Ekonomi
- 07.02.2022 Gazete