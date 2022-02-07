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    • Ekonomi
    • 07.02.2022 15:18
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    • 07.02.2022 15:29
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    SON DAKİKA! BOTAŞ duyurdu! Sanayide doğalgaz kısıtlaması kalkıyor

    Son dakika haberi... BOTAŞ, bir süredir sanayi kuruluşlarında uygulanan doğalgaz kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi.

    BOTAŞ duyurdu! Sanayide doğalgaz kısıtlaması kalkıyor

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

    Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi.

    İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.

    BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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