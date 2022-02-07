Burs ve kredi ödemeleri başladı | Ekonomi haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar ödemelerini dün alırken; '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Şubat'ta, '8' olanlar 10 Şubat'ta alabilecek.
MOTOKURYELERE YENİ MODEL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu motokuryelerle ilgili yeni düzenleme için harekete geçti. İlk etapta mevcutta yüzde 10 olarak uygulanan 'özmal' şartı artırılacak. Böylece şirketler daha fazla kuryeyi istihdam etmek zorunda olacak. Esnaf kurye modeli ile motorundan kıyafetine, mazotundan sigortasına kadar giderlerini kendileri karşılayan motokuryeler, iş esnasında kazaya uğrarsa çalıştığı kargo şirketi yasal olarak çalışana karşı sorumlu olacak. (Barış ŞİMŞEK)
MOTOKURYELERE YENİ MODEL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu motokuryelerle ilgili yeni düzenleme için harekete geçti. İlk etapta mevcutta yüzde 10 olarak uygulanan 'özmal' şartı artırılacak. Böylece şirketler daha fazla kuryeyi istihdam etmek zorunda olacak. Esnaf kurye modeli ile motorundan kıyafetine, mazotundan sigortasına kadar giderlerini kendileri karşılayan motokuryeler, iş esnasında kazaya uğrarsa çalıştığı kargo şirketi yasal olarak çalışana karşı sorumlu olacak. (Barış ŞİMŞEK)