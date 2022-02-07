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    • Ekonomi
    • 07.02.2022 09:00
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    • 07.02.2022 09:00
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    7 Şubat 2022 işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Yeni haftayla birlikte işsizlik maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Ödeme alan binlerce vatandaş detaylara odaklandı. Bu kapsamda hesaplar sık sık kontrol ediyor. Peki, 7 Şubat 2022 işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

    İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşlarının yatırılacağı tarih günün en merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay düzenli olarak alan işsiz vatandaşlar, herhangi bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, 7 Şubat 2022 işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.

    İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

    İşsizlik Ödeneğine Başvuru

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

        İşsizlik Ödeneği
        Genel Sağlık Sigortası Primleri
        Yeni bir iş bulma
        Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
        İşsizlik Ödeneğinin Süresi

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 7 Şubat 2022 işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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