İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşlarının yatırılacağı tarih günün en merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay düzenli olarak alan işsiz vatandaşlar, herhangi bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, 7 Şubat 2022 işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...