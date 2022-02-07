1915 Çanakkale Köprüsü tarihe geçecek

Temeli 18 Mart 2017'de atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı. Proje için Asya yakasındaki Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasındaki Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.
Proje kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.
Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, 'dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü' olarak tarihe geçeceğini aktardı.
Proje kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.
Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, 'dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü' olarak tarihe geçeceğini aktardı.