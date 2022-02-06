TOKİ'den indirim geliyor (Ekonomi haberleri)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Mart ayında yeni bir indirim kampanyası daha yapacağız" dedi.

İSTANBUL AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

Geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan uçuş verilerine göre de 7 bin 55 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 27 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleştirildi. Bu tarihlerde günlük en yüksek uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak Pazar günü ulaşıldı. Listede Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer aldı.

TANAP HATTINDA KAPASİTE ARTIYOR

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) kapasitesinin artırılmasının gündemde olduğunu söyledi. Bakü'de açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Boru hattı dizayn edilirken yıllık 31 milyar metreküp kapasiteli olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Belki de fazla beklemeden boru hattının projelendirildiği kapasiteye çıkacağını birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Aliyev de Enerji Bakanı Şahbazov da bu hattı besleyecek gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler" dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NA 12 BİN 933 PERSONEL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı. Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından personel alımına dair paylaşımda bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi. Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

PANDEMİDE 2.4 MİLYON İSTİHDAM

Türkiye, salgının yaralarını hızlı bir şekilde sararken, emekli sayısı arttı, istihdamda rekora koştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre salgının ortaya çıktığı Mart 2020 itibariyle istihdamda 2.4 milyon kişilik artış yaşandı. Bu dönemde çalışmaya başlayan her 10 kişiden 8'i sigortalı olarak istihdam edildi. Salgın dönemi emekliliği de teşvik etti. Geçen yıl 810 binin üzerinde vatandaş emekli olarak aylık almaya başladı.

DAĞLARDA SON GÜN YOĞUNLUĞU

Okulların ara tatilinin biteceği son hafta sonu özellikle kayak merkezlerinde yoğunluklar yaşandı. Okullar açılmadan önceki son hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Palandöken, Uludağ, Kartepe, Kartalkaya gibi merkezlere akın etti. Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfini yaşadı. Uludağ'da, doluluk oranları da yüzde 60'ı buldu. Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son günlerinde pazartesi ders başı yapacak olan öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Tatilin bitmesine bir gün kala kayak merkezini dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Diğer bölgelerde de benzer manzaralar oldu.

TEST KALKTI BULGARLAR AKIN ETTİ

Bulgaristan hükümetinin PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne'ye akını kesmişti. Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne'ye gelmeye başladı. Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, "Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu anda çok iyidir, 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar" dedi.

EK GÖSTERGE MAYIS'TA TAMAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili müjdeyi veren Fuat Oktay, "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." ifadelerini kullandı. Memurların aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge ilgili müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." dedi.

TİCARETE ALTIN ORAN

İhracatçıları küresel sınamalar ve fırsatlar hakkında bilgilendiren TİM, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ı TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde ağırladı. Kalın, "Yerli ve milli olmak ile dünyaya entegre olmak arasındaki dengenin kurulması büyük önem arz ediyor. Altın oran dengeyi sağlayan temel unsurdur. Türkiye, doğu ile batı arasında, yerel-milli olmak ile küresellik arasında, gelenek ile modernize arasında bu altın oranı ve dengeyi kurmuştur. Siyaset anlayışımızı ve ticaretimizi altın oranla geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

TEKNEYİ UÇURACAKLAR

Yapımı tamamlanan uçan tekne gelecek yıl denizde ve havada süzülecek. BM İklim zirvesinin yapılacağı Dubai'de ilk kez görücüye çıkartılacak olan dünyanın ilk uçan teknesi olan The Jet emisyon üretmiyor. Araç saatte 75 kilometre hızla 12 kişinin seyahat etmesini sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, "The Jet" olarak adlandırılan aracın gövdesinin altına ayrıca, uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer şekilde kanat benzeri bıçaklar takılacak. Böylelikle, tekne hızlandıkça suyun kesilmesi ve yükselmesi sağlanacak.

TATİLİ UCUZA GETİRME YOLU

Turizm sektöründe yapılan yüzde 50'ye yakın zamlar tatil planı yapan vatandaşları başka arayışlara yöneltti. '10 bin TL'lik bir tatili 5 bin TL'ye nasıl alırsınız?' mottosuyla hayata geçirilen kampanyada, tatilciler acenta gibi çalışacak. Seçtiği tatilin yüzde 50'sini ödeyecek olan tatilciler, tatil rezervasyonu yapmaya aracılık ettiği her kişi için yüzde 5 bonus kazanacak. Bu bonuslarla birlikte diğer yüzde 50'sini ödemekten de feragat edebilecek. Holimax olarak "Öner Kazan" sistemini 1 Şubat itibariyle sunduklarını belirten Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Son 2 yıldır Covid salgını sebebiyle durma noktasına gelen turizm sektörünü canlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

100 BİN GENCE İŞ KAPISI

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, ' "Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için 'odak alan' olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi. Varank, kalkınma ajanslarının çok başarılı işlere imza attıklarını belirterek bugüne kadar 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi.

İNTERNET HIZI YÜZDE 65 ARTTI

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, son bir yılda Türkiye'nin sabit genişbant hızının yüzde 65 yükseldiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, mobil genişbantta dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, "Dünya ortalaması 29,55 iken, Türkiye'nin buradaki hızı 31,43 Mbps olaoldu Sabit genişbant hızı da son 1 yılda 44,77 Mbps'ye ulaştı" dedi.

ERCİYES'TEN MAAŞLARA % 60 ZAM

Erciyes Holding Hak-İş'e bağlı sendikalarla toplu sözleşme imzaladı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ücret artışında 3 yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinde dip rakam olarak %60'a varan zam, 2. ve 3. yıllarda ise zam oranlarının asgari ücrete yapılan zam oranında olacağını belirtti. Zam oranlarına sosyal yardımları da dahil ettiklerini belirten Ertekin, sosyal yardımlarda %84'e varan oranlarda artış gerçekleştirileceğini duyurdu.