PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak! Anında alma imkanı var! Binlerce TL alabilirsiniz

Devlet bağlamında verilmekte olan oldukça fazla sayıda destek bulunmaktadır. Belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle ya da direk olarak vatandaşlara yardım şeklinde de verilmektedir. Devlet, vakit vakit gereksinim sahibi olan vatandaşlara parasal destek veriyor. Bu parasal destek miktarı hale göre farklılık gösterirken, genel olarak maaş durumunda sağlanıyor. Kira yardımı, çocuk parası, doğum yardımı ve evde bakım parası en çok gereksinim duyulan yardım türlerinden…. Peki, devletin ödediği bütün sosyal yardımlar neler; devlet kimlere yardım ediyor?