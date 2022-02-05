PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak! Anında alma imkanı var! Binlerce TL alabilirsiniz

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    • Ekonomi
    • 06.02.2022 11:11
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    • 06.02.2022 11:11
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    Devlet doğrultusundan verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar kesinlikle mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle ya da direk olarak vatandaşlara destek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum sonrasında parasal yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet doğrultusundan oluşturulan bir ödemedir.

    takvim.com.tr
    PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak!

    Devlet bağlamında verilmekte olan oldukça fazla sayıda destek bulunmaktadır. Belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle ya da direk olarak vatandaşlara yardım şeklinde de verilmektedir. Devlet, vakit vakit gereksinim sahibi olan vatandaşlara parasal destek veriyor. Bu parasal destek miktarı hale göre farklılık gösterirken, genel olarak maaş durumunda sağlanıyor. Kira yardımı, çocuk parası, doğum yardımı ve evde bakım parası en çok gereksinim duyulan yardım türlerinden…. Peki, devletin ödediği bütün sosyal yardımlar neler; devlet kimlere yardım ediyor?

    2022 BAŞVURU EKRANI HERKESE AÇILDI - 1100 TL YARDIM PARASI ÖDENECEK

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sunmuş olduğu başvuruları 2022'de devam edecek ödemelerin başında sosyal yardım parası geliyor. Sosyal yardım parası gereksinim sahibi konumunda olan vatandaşlara anlık hallerini iyileştirmeleri adına sağlanır. Bu ödemelerde rakam 1100 TL olarak ödenecek. Başvuruda bulunacak olan kişilerin halleri incelendikten sonra ödemeleri hesaplarına yatırılacak.

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    1100 TL devlet desteği ödemesinde kişilerin sağlamaları gereken birtakım koşullar var. İlk koşul 1100 TL yardım parası mutlaka memurlara, kamu işçilerine, aylık hane geliri yüksek olanlara, şahsi geliri yüksek olanlara ödenmiyor. Hem de 1100 TL ödemeleri işsizlik maaşı alan ya da başka devlet ödemelerinden faydalananlara de verilmez. Bu destek amacıyla esas koşul kişilerin aylık hane gelirlerinin düşük olmasıdır. Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden yapılır.

        2022 YILI AİLE BAKANLIĞI BARINMA YARDIMLARI VE KAPSAMLARI

        * Betonarme Yapım Desteği: Ailelere kendi betonarme evlerini yapmaları amacıyla tek seferde 40.000 TL'ye kadar hibe destek sağlanır.

        * Prefabrik Ev Yapım Alım Yardımı: Kendi evini almak, gerçekleştirmek isteyen ailelere 30.000 TL prefabrik ev desteği verilir.

        * Ev Tadilat, Bakım, Onarım Parası: Aile Bakanlığı evi olup kötü halde tespit edilen ailelere 20.000 TL'ye kadar tadilat desteği onayı verebilir.

        * Ev Eşyası Desteği: Evinde kullanacak eşyası olmayan, çok kötü halde olan ailelere sağlanır.

        2022 YILINDA EV HANIMLARININ ALABİLECEĞİ DESTEKLER

        Ev hanımlarına destek gerçekleştiren iki mühim kurum bulunuyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bu iki kurum sosyal güvenliği olmayan, çalışmayan kadınların diğer gelirleri yok ise hem besin desteği hem nakit para desteği sağlıyorlar.

        EV HANIMLARINDA BESİN DESTEĞİ

        Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve VGM ayrı ayrı besin yardımı sağlamakta. VGM'nin besin yardımı kuru besin yardımları olmak üzere verilir ve tek kişilik haneler amacıyla 13.5 kg, 4 kişilik aileler amacıyla 21 kg destek sağlanır. İki kurumun besin yardımlarına il ya da ilçe müdürlüklerinden müracaat yapabilirsiniz.

            EV HANIMLARINA GÜNLÜK 179 TL VE 106 TL İLE KURS

            İŞKUR İEP kurslarına katılan ve işsiz olan ev hanımlarına günlük 179 TL'ye ulaşan harçlık ödemesiyle kurs sağlanır. Kurs zamanı sona erdiğinde işverenler talep ettikleri alanda meslek sahibi olmuş bayanlara istihdam sağlarlar.

            İŞKUR MEK kursları da bayanlara günlük 106 TL ile kurs olanağı sunar. MEK kursları istihdam garantilidir. Fakat birtakım işverenler yüzde 50 istihdam garantili kurs açarlar. Bu halde günlük 65TL ödeme yapılır. İstihdam hali ise kurs sonucunda belli olur.
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            Haberler Ekonomi PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak! Anında alma imkanı var! Binlerce TL alabilirsiniz
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