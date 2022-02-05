PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak! Anında alma imkanı var! Binlerce TL alabilirsiniz

Devlet bağlamında verilmekte olan oldukça fazla sayıda destek bulunmaktadır. Belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle ya da direk olarak vatandaşlara yardım şeklinde de verilmektedir. Devlet, vakit vakit gereksinim sahibi olan vatandaşlara parasal destek veriyor. Bu parasal destek miktarı hale göre farklılık gösterirken, genel olarak maaş durumunda sağlanıyor. Kira yardımı, çocuk parası, doğum yardımı ve evde bakım parası en çok gereksinim duyulan yardım türlerinden…. Peki, devletin ödediği bütün sosyal yardımlar neler; devlet kimlere yardım ediyor?
2022 BAŞVURU EKRANI HERKESE AÇILDI - 1100 TL YARDIM PARASI ÖDENECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sunmuş olduğu başvuruları 2022'de devam edecek ödemelerin başında sosyal yardım parası geliyor. Sosyal yardım parası gereksinim sahibi konumunda olan vatandaşlara anlık hallerini iyileştirmeleri adına sağlanır. Bu ödemelerde rakam 1100 TL olarak ödenecek. Başvuruda bulunacak olan kişilerin halleri incelendikten sonra ödemeleri hesaplarına yatırılacak.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
1100 TL devlet desteği ödemesinde kişilerin sağlamaları gereken birtakım koşullar var. İlk koşul 1100 TL yardım parası mutlaka memurlara, kamu işçilerine, aylık hane geliri yüksek olanlara, şahsi geliri yüksek olanlara ödenmiyor. Hem de 1100 TL ödemeleri işsizlik maaşı alan ya da başka devlet ödemelerinden faydalananlara de verilmez. Bu destek amacıyla esas koşul kişilerin aylık hane gelirlerinin düşük olmasıdır. Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden yapılır.