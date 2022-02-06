Ev alacaklar dikkat! Vazgeçen tazminat ödüyor

Yok hükmünde düzenlenen bir sözleşmeye de cezai şart konulmuşsa o da yok hükmündedir, yani istenemez. Alım satımdan vazgeçme halinde tarafların bir sözleşme ilişkisine girmiş oldukları tespit edilmişse sadece uğranılan 'menfi zararlar' (doların bozdurulması sonrası kur kaybı, daha uygun şartlarda başka bir gayrimenkul alma imkanı varken bu imkanın kaybedilmesi veya fiyatının yükselmesi gibi) ve 'müspet zararlar' (ödenmiş harç, eve yapılan bir tadilat, alınmış eşya vb gibi) istenebilir."