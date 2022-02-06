Ev alacaklar dikkat! Vazgeçen tazminat ödüyor

Gayrimenkul sektöründe alıcı ya da satıcıların sözleşmeden dönme durumları artış gösterdi. Geçtiğimiz aylarda dolarda yaşanan hareketlilik ve konut fiyatlarındaki artış nedeniyle satıcıların kafası karıştı. Evinin satılması için emlak ofisi ile anlaşan ve alıcı ile sözleşme imzalayanlar 'acaba ucuza mı gidiyor' endişesiyle son anda satıştan vazgeçti.
İstenen fiyatı denkleştirmek için mevduat hesabını, altınını, dolarını bozduranlar ya da başka bir mülkünü satanlar zarara uğradı. Dolardaki durulma sonrasında da bu defa alıcı tarafında iptaller geldi. Bu karar da satıcıları mağdur etti. Peki alım satımda son dakika iptallerde zarar gören taraf tazminat alır mı?
İSPATLAMAK ŞART
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, bu soruya şu yanıtı verdi: "Taraflar arasında mevcut bir sözleşme olmasa da sözleşme görüşmeleri mevcuttur ve taraflar birbirlerine karşı dürüstlük kuralları çerçevesinde davranmak zorundadır. Sözleşme henüz kurulmamış olmasına rağmen, karşı tarafın zarar görmesine sebep olan kişiye karşı zarar gören, borca aykırılık sebebiyle tazminat talebinde bulunabilir.