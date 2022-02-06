Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi! Yıllık 155,2 milyon tasarruf!





BİSİKLETLİ GENÇLER YOLUN TADINI ÇIKARTTI

Dün yapılan resmi açılışın ardından vatandaşlar yolu kullanmaya başladı. Tünellerle birlikte beş dakikalık zaman içerisinde Kilimli ilçesine ulaşan vatandaşlar, ilgi göstermeye devam ediyor. Bisikletleri ile hafta sonunun tadını çıkartan gençler, "Bu yol bize de faydalı olacak. Bizim için daha iyi oldu. Bisikletimizle sporumuzu yapıyoruz. Önceden Zonguldak'a yarım saat 45 dakikada gidiyorduk. Şimdi daha kısa sürede gidiyoruz. Yolu çok beğendik" diye konuştular.