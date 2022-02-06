Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi! Yıllık 155,2 milyon tasarruf!

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 5 Şubat tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı açılış törenini AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Düzenlenen törenle açılan Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşmüş oldu. Direksiyona geçen Yıldırım, yolu ilk kez kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yatırımla ilgili yaptığı konuşmada "Zonguldak'a bu aydınlık geleceğe uygun yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirme gayretindeyiz. Resmi açılışlarını yapacağımız yatırımlar da buna yöneliktir. Tünellere geçtiğimiz aylarda ülkemizin fikir ve ilim dünyası bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik.
Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli yolunun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerini Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde lira olan bu proje sayesinde 40 dakika aşuren ulaşım 5 dakikaya inecek. Yolun yarı yarıya kısalması, seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak ile Kilimli adeta bütünleştirmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.