Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2022 15:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2022 15:36
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Yanık doğalgaz desteği için tarih verdi: 4 milyon haneyi hedefliyoruz

    Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi.

    Doğal gaz desteği için tarih verildi

    Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alanyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Yanık doğalgaz desteği için tarih verdi: 4 milyon haneyi hedefliyoruz
        SON DAKİKA