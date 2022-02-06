Dünya Ukrayna-Rusya krizini konuşurken felaket geliyorum diyor! AB’de doğal gaz alarmı: Hızla tükeniyor

Avrupa Birliği'ni (AB) kuran ve temel yapısını oluşturan Maastricht Anlaşması'nın 30'uncu yıl dönümü; Kovid-19 salgını, enflasyonda ve enerji fiyatlarında zirve ile Rusya-Ukrayna gerginliği arasında buruk kutlanacak.
Hollanda'nın Maastricht şehrinde imzalanan anlaşma, 1 Kasım 1993'te yürürlüğe girdi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), bugünkü "Avrupa Birliği" adını aldı.
Anlaşma, AB'nin "ekonomik ve parasal birlik", "ortak dış işleri ve güvenlik politikası" ile "adalet ve iç işlerinde" iş birliğini içeren 3 temel direğini ortaya çıkaran yeni bir yapı ortaya koydu.
"Ulus devletlerden oluşan bir birlik", "Avrupa vatandaşlığı" ve "ortak ekonomi ve parasal birlikten" oluşan 3 ana hedefle ortaya çıkan anlaşma, taraf ülkelerin genel politik alanlarda daha fazla iş birliği ve koordinasyonunu sağlamayı amaçladı.
Üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliği için bir plan ortaya koyan anlaşma, bugün "Avro Bölgesi" adıyla bilinen bağımsız bir Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yönetilecek avro para biriminin gerekli hazırlıklarının tamamlanmasını hedefledi.