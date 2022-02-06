Dünya Ukrayna-Rusya krizini konuşurken felaket geliyorum diyor! AB’de doğal gaz alarmı: Hızla tükeniyor

MAASTRİCHT KRİTERLERİ ORTAYA ÇIKTI

Anlaşmayla üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılabilmeleri için gerekli şartlar belirlendi. Bu çerçevede ilk şart, "toplulukta en düşük enflasyona sahip 3 ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki farkın 1,5 puanı geçmemesi" olarak belirlendi.

Anlaşmada, "Üye ülke kamu borçlarının GSYH'ye oranı yüzde 60'ı geçmemelidir. Üye ülke bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'ü geçmemelidir. Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır. Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır." gibi ekonomik kriterler belirlendi.