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    • Ekonomi
    • 06.02.2022 11:42
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    • 06.02.2022 11:44
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    Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

    Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

    GERİ ÖDEMELER 6-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE ÖDENECEK
    Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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