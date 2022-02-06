Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden sıklıkla 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği ne kadar 2022? T.C. kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar ne zaman ödeme alacak? Sorgulamalarını yapar oldu. Çiftçilere rahat bir nefes aldırmak ve tarımsal hayatı desteklemek amacıyla mazot gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veriliyor ve detaylar merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama da henüz gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR 2022?
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.