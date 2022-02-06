Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş tarih verdi! 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi?

6 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...
6 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 788,34
Gram altın satış: 788,50
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.279,00
Çeyrek altın satış: 1.299,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.566,00
Yarım altın satış: 2.598,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.807,99
Altın (ONS) satış: 1.808,37