Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş tarih verdi! 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi?

Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar seviyesine geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı. Eğer altın enflasyon fiyatlamasına başlar ve bunun yanında jeopolitik risklerde artamaya devam ederse ons altın 2000 bin dolarların üzerine çıkabilir. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim.