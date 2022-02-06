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    • Ekonomi
    • 06.02.2022 09:34
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    • 06.02.2022 09:35
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    Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş tarih verdi! 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi?

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Piyasaların kapalı olduğu 6 Şubat 2022 Pazar günü canlı altın grafiği vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son dönemde altında yaşanan iniş çıkışlar yatırımcısının kafasını karıştırmaya başladı. Özellikle yatırımını altından yana tercih edenler, düğünlerde altın takmayı tercih edenler altın indi mi, yükseldi mi merak ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili, "Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim." açıklamasında bulundu. Peki, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

    6 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...

    6 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 788,34

    Gram altın satış: 788,50

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.279,00

    Çeyrek altın satış: 1.299,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.566,00

    Yarım altın satış: 2.598,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Altın (ONS) alış: 1.807,99

    Altın (ONS) satış: 1.808,37

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.227,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.306,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 715,32

        22 ayar bilezik satış: 736,23

        CANLI GRAFİK

        İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

        Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

        Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar seviyesine geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı. Eğer altın enflasyon fiyatlamasına başlar ve bunun yanında jeopolitik risklerde artamaya devam ederse ons altın 2000 bin dolarların üzerine çıkabilir. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim.
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        Haberler Ekonomi Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş tarih verdi! 6 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi?
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