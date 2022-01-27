Bunlar da kar fırsatçıları! Raflar boşaldı fiyatlar dudak uçuklattı





ARZ DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR

Esas sorunun ürün arzında yaşandığını anlatan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Seralarda ısıtma maliyeti yüksek olduğu için verim düşüyor. 10 dönüm seradan 500 kilogram patlıcan alınırken maliyet arttığı için bu 50 kilograma düştü. Arz sorunu da yaşanıyor" dedi. Soğuk ve kar nedeniyle kışlık ürünlerin de tarlalardan sökülemediğini anlatan Tavşan, "Toprak donduğu için çiftçi havuç, pırasa gibi ürünleri sökemiyor. Ürün arzının düşmesi fiyat artışını tetikliyor" diye konuştu.



FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEMELİ

Kar yağışı nedeniyle lojistikte 2-3 günlük aksaklıkların yaşandığını belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yolların açılmasıyla gıda tedarikinin yeniden rayına gireceğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle pazarcıların pazar kuramadığını, manavların da tezgah açamadığını anlatan Tavşan, "Bu dönemde büyük marketler sadece ürün koyabiliyor. Onlar kısa süreli tedarik zinciri yaşasa da yine de rafa ürün koyuyor. Ama bunu fırsata çevirenler de var. Vatandaşlarımmız fırsatçılığa müsade etmemeli" dedi.

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