6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve benzin zam var mı? Petrol Ofisi, Shell, BP...

5-6 Şubat 2022 akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından son günlerde merakla araştırılıyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, motorin ve benzin zam var mı? 5-6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin ve motorin litre fiyatına zam yapılacağına dair açıklama gelmedi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.