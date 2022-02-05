Marketler cezaya doymadı (Ekonomi haberleri)

Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki indirim oyunlarını ifşa etmeye devam ediyor. Şok'a 114 bin 326 lira, A101'e 125 bin 755, Carrefoursa'ya ise 11 bin 429 lira idari para cezası kesildi. Şok'ta laktozsuz sütün 6,50 liradan indirimli olarak 5,75 liraya satıldığı, ancak ürünün indirimden önceki satış fiyatının 5,90 lira olduğu tespit edildi. Kurul, fiyatı 44.95 liradan 21.95 liraya indirilerek satıldığı iddia edilen yarım kiloluk inek peyniri için ise markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesti. Kurul Carrefoursa'da ise oynanan bir stok oyununu deşifre etti. Kurul bir telefon modelinin satışına ilişkin müşteriye önce onay mesajı gönderildiği, daha sonra ise siparişin iptal edildiğini tespit etti. Barış ŞİMŞEK

ÇİFTÇİLERE 630 MİLYON TL DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını bildirdi. Tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini ifade eden Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme hesaplarına yatmaya başladı" diye konuştu.

KAMU İŞÇİSİNE % 2.5 İLAVE ZAM

Memur ve memur emeklisinin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisine de yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı. Kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. İlk 6 aylık artışla birlikte bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Enflasyon farkı ve ek protokol kapsamında yüzde 2.5 artışla birlikte bu tutar 5 bin 555 liraya ulaştı. Kamu işçilerine bir defaya mahsus olmak üzere 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 2.5 oranında zam yapılacak.

BENZİNDE MÜŞTERİYE OTOMATİK HİZMET

Aytemiz kendi Bilişim Teknolojileri (BT) ekipleriyle geliştirdiği Vaay uygulamasıyla, mobil ödemeye ek olarak elektronik satışı bireysel müşterilere yönelik hale getiren ilk akaryakıt şirketi oldu. İstasyona gelen müşterilerin, dilerlerse yola çıkmadan dilerlerse ödeme anında oluşturdukları kodu kullanarak Vaay uygulaması sayesinde aracından inmeden yakıt aldığını belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışan mühendislerimizin geliştirdiği uygulamalarla ilklere imza atıyoruz. Fintech gibi çalışıyoruz" dedi.

THY 1000 KABİN MEMURU ALIYOR

Türk Hava Yolları (THY), 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm personelinin istihdamını korumayı başaran THY, 1000 yeni kabin memuru istihdam edecek. Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden THY, ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek" dedi. "kariyer. thy.com" üzerinden açılan ilana, 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002'de doğmuş kadın adaylar başvuru yapabilecek.

OTOMOTİVDE KREDİ LİMİTİ ARTIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kredi limitlerinde güncelleme yapacaklarını açıkladı. A Para'da 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Akben, "Otomotiv kredilerinde 120 bin, 300 bin, 750 bin gibi dilimler var. İlk dilim 120 bin. Bunun yüzde 70'ine kredi alabiliyorlar. Bu dilimi artıracağız" dedi. Taksit sayısı konusunda da Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı ile görüşeceklerini anlatan Akben, "Sektörle de görüşüyoruz. Onların taleplerini değerlendiriyoruz. Teşvik ettiğimiz bir alan var. Yerli araçlarda krediler daha faal olsun istiyoruz. Böylece hem yerli sanayicinin teşvikini sağlamayı hem de ithalatın yerliliğe kaymasını hedefliyoruz" diye konuştu.

GEÇEN YIL SINIRLANDI

BDDK geçen temmuzda 300-750 bin TL bandında bir otomobil kredi oranını en fazla yüzde 30, vade sayısı ise maksimum 24 ay olarak belirlemişti. Bankalar araç 120 bin TL'nin altındaysa yüzde 70, 120 bin TL ile 300 bin TL arasındaysa yüzde 50 oranında kredilendirme yapılabiliyordu.