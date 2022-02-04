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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 16:59
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    • 04.02.2022 17:10
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    THY kabin memuru alımı | Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru alımı için ilan yayımladı: Genç kadınlar için büyük fırsat

    THY kabin memuru alımı Türk Hava Yolları'nda çalışmak isteyenler için merakla araştırılıyor. Türk Hava Yolları, 1000 kabin memuru alımı için ilan yayımladı. THY, bu alımda 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş kadın adayların başvurularını kabul edecek. İşte THY kabın memuru alımı için detaylar...

    THY’den genç kadınlara iş fırsatı! 1000 kişi alınacak

    Havacılık endüstrisini derinden etkileyen Kovid_19 pandemisini tüm çalışanlarıyla birlik içinde atlatan Türk Hava Yolları gelecek hedeflerine yeniden odaklandı. Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm çalışanlarının istihdamını korumayı başaran şirket ay yıldızlı bayrağı daha güçlü dalgalandırmak için bin yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı.

    Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden bayrak taşıyıcı havayolu ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

    Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili; "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek." dedi.

        KADIN ADAYLAR BAŞVURABİLECEK
        Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek*. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor.

        *Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.
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        Haberler Ekonomi THY kabin memuru alımı | Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru alımı için ilan yayımladı: Genç kadınlar için büyük fırsat
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