THY kabin memuru alımı | Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru alımı için ilan yayımladı: Genç kadınlar için büyük fırsat

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili; "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek." dedi.