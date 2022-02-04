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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 14:45
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    • 04.02.2022 14:45
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    Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır, tohum...

    Destek ödemelerinin yatırılacağı tarih çiftçilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım destekleri kapsamında yapılacak ödemelerin tarihini duyurdu. 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında ödeme hesaplarına yatmaya başlayacak. Peki, çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?

    Çiftçilere tarımsal destek ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında yapılacak olan destek ödemelerinin tarihini açıkladı. Peki, çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte hububat, baklagil, dane mısır, tohum destek ödemesi hakkında bilgi...

    ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını bildirdi.

    Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.

    Bugün de çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200z bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.

    Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek.

        Sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ödeme yapılacak.

        Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konusunda 14 kişiye 8 milyon 38 bin 916 lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi olarak da 5 bin 622 kişiye 3 milyon 373 bin 200 lira destekte bulunulacak.
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        Haberler Ekonomi Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır, tohum...
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