Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır, tohum...

Çiftçilere tarımsal destek ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında yapılacak olan destek ödemelerinin tarihini açıkladı. Peki, çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte hububat, baklagil, dane mısır, tohum destek ödemesi hakkında bilgi...
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.
Bugün de çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200z bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek.