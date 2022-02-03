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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 09:18
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    • 03.02.2022 10:18
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    SON DAKİKA! Yılın ilk ayının enflasyon verileri açıklandı! TÜİK Ocak 2022 dönemi enflasyonu ne kadar?

    Son dakika haberi... Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2022 dönemine ilişkin aylık enflasyon yüzde 11,10 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 48,69 oldu.

    Yılın ilk ayının enflasyon verileri açıklandı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022


    YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
    Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu.

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022


    AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2022

        Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %42,66, AYLIK %7,49 ARTTI
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Yılın ilk ayının enflasyon verileri açıklandı! TÜİK Ocak 2022 dönemi enflasyonu ne kadar?
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