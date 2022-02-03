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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 09:26
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    • 04.02.2022 09:26
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    Elektrik faturası nasıl düşer? Elektrik faturaları neden yüksek gelir? Bunu yapın elektrik faturasını düşürün! Buzdolabınızı hemen...

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamayla elektrikte oluşturulan yeni düzenlemeyi duyurmuştu. 150 kilovatsaat olarak tespit edilen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildi. Vatandaşlar 60 kilovatsaat farkın faturalara nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. Öte yandan bizim de elektrik faturasını düşürme şansımız bulunuyor. Peki, 210 KW elektrik kaç TL? 1 KW elektrik ne kadar? Elektrik faturaları neden yüksek gelir? Elektrik faturasını düşürme yolları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Bunu yapın elektrik faturanızı düşürün! Buzdolabınızı hemen...

    Evlerimizde ve işyerlerimizde en fazla tüketilen her zaman elektrik oluyor. Bu anlamda elektrik faturalarının yüksek gelmesi sonrasında önlemler alındı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. Öter yandan bizim de elektrik faturasını düşürme şansımız bulunuyor. Televizyon, bulaşık makineleri ve buzdolapları düzgün kullanılırsa faturanız düşer. Peki elektrik faturaları neden yüksek gelir? Elektrik faturasını düşürme yolları nelerdir?

    ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?

    -Mümkün şekilde hep gün ışığından istifade edin.

    -Evde bulunduğunuz vakti değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.

    - Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.

    -Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.

    -TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı bağımlılık hâline getirin.

    -Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.

    -Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere olasıysa sensörlü ışık yaptırın.

    - Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.

    -Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerek görülürse kısa programda çalıştırın.

    -Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.

    -Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.

    -Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketiminı artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını denetim ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.

    - Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli,

    - Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı,

    - Şarj makinalarının sıksık prizle bırakılmaması hem tüketim hem de emniyet yönünden gerekir,

        - Buzdolabındaki sıvı besinlerin üzerinin kapatılması enerji tüketiminı azaltır,

        - Dondurulmuş besinlerin derin dondurucudan bir gün evvel çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği amacıyla elektrik tüketiminda tasarruf sağlar,

        - Buzdolabı fırın ve başka ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak amacıyla sık sık çaba sarf etmek mecburiyetinde kalmasın,

        - Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm uzaklık olmalı.

        LED AMPUL NASIL SEÇİLMELİDİR?

        Lümen: Bir ışık kaynağından sunulan ışık sayısını temsil eden lümen, LED ampul tipleri arasında tercih yapar iken ilgi etmeniz gereken mühim noktalardan biridir. Bir ampulün yaydığı ışığın parlaklığını belirtmek amacıyla doğru ölçüttür. Lümenin yüksek olması aydınlatma ürününün parlak ışık vermesi manasına gelmektedir.

        Renk ısısı: Ampulün yaydığı ışığın renk özelliğini belirleyen unsurdur. Ölçü birimi Kelvin olan renk ısısı, imal edilen ışığın sıcaklık ve soğukluk olarak açıklanmasıdır. Renk ısısı 3600K-6500K arasında olan aydınlatma ürünleri soğuk, 2700K-3000K arası ise sıcak renk olarak kabul edilir.

        Diğer bir söyleyişle sarı renk türevleri sıcak, gün ışığına yakın renk türevleri ise soğuk olarak değerlendirilir. Renk ısısı seçerken ampulden sunulan ışığın cisimlerin gerçek rengini ne kadar iyi gösterdiğine ilgi edilmelidir.

        Renk oluşturma indeksi (CRI): Işığın renk özelliklerini tespit etmek amacıyla renk ısısının yanı sıra renk oluşturma indeksi de olabildiğince mühimdir. Renk oluşturma indeksi bir ampulün renk üretme becerisini ölçer ve CRI olarak bilinmektedir. Aydınlatma ürününün renk oluşturma indeksi ne kadar yüksek ise renk oluşturma yeteneği o kadar yüksektir.

        Işık yayılımı: Kullanılan ampulden tam manasıyla verim almak amacıyla ampul amacıylade ışığın nasıl yayıldığı mühimdir. LED ampullerin ışık açıları uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir. 5-30 derece arası dar açı olarak, 30 derece üstü ise geniş olarak belirlenmiştir. Ampulün aydınlatması gereken açı arttıkça yüksek lümen kıymetli ampuller tercih edilmelidir.

        Verimlilik: Ampulün watt başına toplam lümen sayısal değeri verimlilik olarak adlandırılmaktadır. Verimlilik, Lümen/Watt olarak hesaplanır. Akkor ve tasarruflu ampullerde ısı kayıbı çok bulunduğu amacıyla bu değer daha düşük çıkacaktır. Fakat LED ampuller verimlilik konusu ile ilgili sık sık tercih edilmektedir.

        KOMBİ

        Doğal gaz maliyetiyle tanınan kombiler gerçekten elektrik faturalarında da kendisini gösteriyor. Kış aylarında tüketimi 8-10 saatleri geride bıraktığımız kombi, haftanın her günü bu Aralıklarda çalıştırıldığında elektrik tüketimina de sebep oluyor.

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            Eğer kışın klimayla ısınmayı tercih ediyorsanız natural gaz maliyetinden tasarruf eder iken elektrik maliyetiniz mühim ölçüde artıyor.

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            ELEKTRİKLİ KALORİFER

            Isınmada yalnızca elektriği tercih ederseniz alternatiflerden biri de elektrikli kaloriferler. Günde ortalama 8 saat kullanılacak bir elektrikli kalorifer faturada en büyük kalemlerden birine sahip olacaktır.

            1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

            2022 senesinde elektrik faturası hesaplamak amacıyla elektrik birim fiyatını 1,37 TL'den hesaplamak gerekiyor. Oran aylık 210kWh'e kadar tüketim amacıyla geçerlidir. 1 KW elektrik düşük tüketimde 1,37 TL. Aylık tüketimlerin 210 kWh'ın üzerinde olan meskenlerde ise 1 kWh 2,06 TL'dir.

            210 KW ELEKTRİK NE KADAR, KAÇ TL?

            210 kWh elektrik ne kadar olduğunu 210 kWh elektriği 1 kwh'lik ücret ile yani 1,37 TL ile çarparak bulabiliyor.

            210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.

            Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:

            300(tüketilen elektrik) - 210( indirimli tüketim sınırı) = 90 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

            287 + 185 = 472 TL (yaklaşık)

            HANGİ EV ALETİ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

            Tüketiciler elektriğe oluşturulan zam ardından tüketim miktarlarını düşürmek amacıyla tasarruf sağlayacak yöntemleri araştırıyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor?

            EN ÇOK KULLANILAN ISITICI, EN MALİYETLİ OLAN ÜTÜ

            Kış aylarında yaza göre değişik olarak ve en çok sarfedilen ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının tüketimi saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık sarfedilen diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

            A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buzdolapları saatte 0,07 TL tüketiyor.

            En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor. Peki bu aletleri nasıl tasarruflu kullanabiliriz?

            ÇAMAŞIRLARI NEMLİYKEN ÜTÜLEYİN

            Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlar, bu sayede daha az enerji tüketilir. Ütünün sıcaklığı yeterli olacağından ütüleme prosedürü bitmeden 5 dakika evvel fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük civara ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu tüketimine makul olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

                KETTLE'I FİLTREYLE KULLANIN

                Kışın çok sarfedilen ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı (kettle). Hava soğuk bulunduğu amacıyla sıksık çay kahve içme gereksinimi bu ürünün tüketimini da artırıyor. Fakat kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Bu amaçla kettle kullanırken de ilgili olmak gerekiyor. vKettle'da meydana gelen kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında sadece gereksinim kadar su ısıtılmalı.

                SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

                Yazın güneşin ve sıcak havanın sayesinde saç kurutma makinesini nerdeyse hiç kullanmıyoruz. Fakat kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla saçı evvel havlu ile iyice durulayıp ardındannda makineyi kullanmak gerekiyor.

                Bir diğer tedbir ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.
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                Haberler Ekonomi Elektrik faturası nasıl düşer? Elektrik faturaları neden yüksek gelir? Bunu yapın elektrik faturasını düşürün! Buzdolabınızı hemen...
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