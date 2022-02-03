30 milyon sürücüyü ilgilendiren olay! Trafik Sigortası'ndaki değişiklik Danıştay'da

Değişikliğin iptalini isteyen sendikanın Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, "Düzenleme sigorta şirketlerine daha az tazminat ödeme imkanı sağlamak amaçlı getirilmiş bir formüldür" diye konuştu.
Danıştay Başkanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na verilen dilekçede, "14 Mayıs 2015 tarihli Genel Şartlardaki Formül ile yeni getirilen formül arasındaki temel fark 'daha az tazminat' hesaplanmasıdır. Zarar göreni, zayıf olan tarafı korumak adına formülün iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
Düzenleme ile getirilen formül hiçbir surette gerçek zararın hesaplanmasına olanak vermeyecek, tamamen keyfi ve üstelik sigorta şirketlerine daha az tazminat ödeme imkanı sağlamak amaçlı getirilmiş bir formüldür. Yeni genel şartların yürürlüğe girmesi ile araç sahipleri ve sorumlular, mali açıdan aciz haline düşmeye mahkum hale getirilmiştir" denildi.