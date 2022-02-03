2022 Şubat ayı zamlı evde bakım parası yatan iller güncel liste! 4 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

4 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Konu hakkında yapılan aramalar sabahın ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. Aylık alan vatandaşlar ve aileleri konu hakkında yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere maaşların yatırılıp yatırılmadığına dair sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden ya da SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
3 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Şubay ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.