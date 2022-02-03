Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? 3 Şubat TÜİK enflasyon açıklaması! 2022 Ocak TEFE TÜFE enflasyon yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte bu ay yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...
OCAK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.