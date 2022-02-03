Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? 3 Şubat TÜİK enflasyon açıklaması! 2022 Ocak TEFE TÜFE enflasyon yüzde kaç?

ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.