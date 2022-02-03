Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.02.2022 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 10:02
    ABONE OL

    Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? 3 Şubat TÜİK enflasyon açıklaması! 2022 Ocak TEFE TÜFE enflasyon yüzde kaç?

    Ocak ayı enflasyon oranları için geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında açıklanıyor. Bu bağlamda Şubat ayının gelmesiyle beraber ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Şubat ayı kira zammının ne kadar olacağını merak eden ev sahibi ve kiracılar da enflasyon verilerini sıkı takibe aldı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Ocak enflasyon yüzde kaç oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte bu ay yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

    OCAK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

    TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.

    OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

        YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE YÜZDE 48,42'YE YÜKSELDİ

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

        ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Ekonomi Ocak ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? 3 Şubat TÜİK enflasyon açıklaması! 2022 Ocak TEFE TÜFE enflasyon yüzde kaç?
            SON DAKİKA