Kiralara yüzde kaç zam geldi? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı! 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren ve yakından takip edilen Şubat ayı kira artış oranı açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar meraklı bekleyişe başlamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin açıklanması ile belirlenen enflasyon rakamları doğrultusunda her ay güncellemenin yapıldığı kira artış oranı belli oldu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? Enflasyon rakamları kaç olarak açıklandı? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama işlemi...