Kiralara yüzde kaç zam geldi? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı! 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren ve yakından takip edilen Şubat ayı kira artış oranı açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar meraklı bekleyişe başlamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin açıklanması ile belirlenen enflasyon rakamları doğrultusunda her ay güncellemenin yapıldığı kira artış oranı belli oldu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? Enflasyon rakamları kaç olarak açıklandı? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama işlemi...
ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da netlik kazandı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 22.58 olarak belirlendi.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE YÜZDE 48,42'YE YÜKSELDİ
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.