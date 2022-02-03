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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 09:37
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    • 04.02.2022 09:37
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    Kiralara yüzde kaç zam geldi? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı! 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

    Her ay merakla araştırılan konular arasında kira artış oranı yer alıyor. Kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak belirleniyor ve Şubat ayı için sorgulamalar hız kazandı. Milyonlarca ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri belli olur olmaz kira zammı da bu ay için şekillendi. Şubat ayı kira artış oranının ne kadar olduğu, Kiralara yüzde kaç zam geldiği gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama…

    takvim.com.tr
    Kiralara yüzde kaç zam geldi?

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren ve yakından takip edilen Şubat ayı kira artış oranı açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar meraklı bekleyişe başlamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin açıklanması ile belirlenen enflasyon rakamları doğrultusunda her ay güncellemenin yapıldığı kira artış oranı belli oldu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? Enflasyon rakamları kaç olarak açıklandı? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama işlemi...

    ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da netlik kazandı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 22.58 olarak belirlendi.

    OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

    YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE YÜZDE 48,42'YE YÜKSELDİ

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

        2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

        ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Aylık Mevcut Kira Tutarı: 1.000,00 TL

        TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58

        Kira Artış Tutarı: 225,80 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.225,80 TL
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        Haberler Ekonomi Kiralara yüzde kaç zam geldi? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı! 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!
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