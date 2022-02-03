Dolardan kaçan TL’ye geçiyor: 2 günde 3.2 milyar dolarlık rekor satış

2 GÜNDE 3.2 MİLYAR DOLARLIK REKOR SATIŞ

BDDK verilerine göre, döviz hesaplarında iki günde yaşanan düşüş 3 milyar 172 milyon oldu. 26 Ocak'ta 253 milyar 290 milyon dolar döviz hesapları, 28 Ocak'ta 250 milyar 118 milyon dolara indi. Söz konusu 2 günde vatandaş 1 milyar 819 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 352 milyon dolar bozdurdu.