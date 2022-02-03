Dolardan kaçan TL’ye geçiyor: 2 günde 3.2 milyar dolarlık rekor satış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı daha sonra şirketlerin ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarının da kapsama alındığı Kur Korumalı Mevduat uygulaması, dövizden TL'ye geçişi hızlandırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 28 Ocak itibarıyla 11.5 milyar dolar azalarak 250 milyar 118 milyon dolarla 7 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
2 GÜNDE 3.2 MİLYAR DOLARLIK REKOR SATIŞ
BDDK verilerine göre, döviz hesaplarında iki günde yaşanan düşüş 3 milyar 172 milyon oldu. 26 Ocak'ta 253 milyar 290 milyon dolar döviz hesapları, 28 Ocak'ta 250 milyar 118 milyon dolara indi. Söz konusu 2 günde vatandaş 1 milyar 819 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 352 milyon dolar bozdurdu.