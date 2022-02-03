Kentsel dönüşüm desteği iki katına çıktı! Evini yenileyene 400 bin lira





MALİYE STOKCUNUN PEŞİNDE

Ürünleri saklayarak yüksek fiyatta satan fırsatçılarla mücadele sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da stok tespitine yönelik envanter çalışması başlattı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimleri artırdı. Konu Meclis gündemine de taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca yürütüldüğünü anımsatarak, "Söz konusu denetimlere Gelir İdaresi Başkanlığı diğer kurum, kuruluşlarla eş güdüm halinde çalışarak gerektiğinde stok tespitine yönelik fiili envanter çalışmaları yapıyor" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" yapılabiliyor. Vatandaşlar fahiş fiyat uygulayan işletmeleri site üzerinden şikâyet edebiliyor.

Hazal ATEŞ



AKBANK'TAN 12.1 MİLYAR LİRA KAR

2021 yılında 12 milyar 127 milyon lira konsolide net kar elde eden Akbank, bu dönemde ekonomiye sağladığı kredi desteğini 397 milyar TL'si nakdi olmak üzere 485 milyar TL seviyesine çıkardı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "2022 önemli yeniliklere imza atacağımız, müşterilerimizi öncü ürün ve hizmetlerimizle buluşturacağımız bir yıl olacak" die konuştu.



VODAFONE SERVİS GELİRLERİNİ ARTIRDI

Vodafone Türkiye'nin, 3. çeyrekteki servis gelirleri, yüzde 22 artarak, 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Mobil abone sayısı ise 24,2 milyon olarak gerçekleşti. M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27 milyon oldu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz" dedi.



36 ÜLKE TEMSİLCİSİ BULUŞUYOR

Damat Tween markalarının sahibi Orkaa Holding, aralarında İtalya, İspanya, Dubai ve Rusya'nın da olduğu 36 ülkeden gelen alım heyetlerini 5 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlayacak. Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, "Dünya çapında 80 ülkede 411 mağazamız bulunuyor. 2022 yılı sonunda 25 yeni mağaza daha açacağız" diye konuştu



İHRACATTA OCAK REKORU

2021'de 225.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ihracat, 2022'ye de hızlı başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak rakamıdır" dedi.



HEDEF 250 MİLYAR DOLAR

Muş, ithalatın, enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolara çıktığını belirten Muş, "Hedefimiz, 2022'de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir" dedi. Törende bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, "Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için ihracatımızı her ay ortalama 2.1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor" diye konuştu. Gülle, 1.516 firmanın bu ay ilk kez ihracat yapıp ihracatçı ailesine katıldığını söyledi.



VATANDAŞ DOLAR BOZDURUYOR

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı Mevduat uygulaması, dövizden TL'ye geçişi hızlandırdı. BDDK verilerine göre 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesapları 28 Ocak'ta 11.5 milyar dolar azalarak 250 milyar 118 milyon dolarla 7 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bireysel döviz hesapları 158.3 milyar dolarla 15 Nisan 2021'den, şirket hesapları ise 91.7 milyar dolarla 16 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



3'LÜ İŞÇİ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile birlikte Türk-İş'i ziyaret etti. Oktay, sorunları masaya yatırdıklarını ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Çalışma hayatının bütün sorunlarını konuşma fırsatı bulduk. Önümüzdeki günlerde de Çalışma Bakanımızın da takip edeceği iki üç husus üzerinde anlaştık" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de özellikle örgütlenme sorunları konusunda, işverenlerin ve çalışanların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.



MOBİLYA'DA 3 MİLYARLIK BAĞLANTI

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda 80 ülkeden alım heyeti ağırlandı. Fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısı kuruldu.



SİRO'YA İKİ ÖNEMLİ ATAMA

TOGG ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri şirketine iki önemli atama gerçekleşti. Siro Ticari Genel Müdürü N. Özgür Özel olurken, Siro Teknik Genel Müdürlüğü pozisyonuna Zafer Kara getirildi.

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