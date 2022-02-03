Hükümetten kentsel dönüşümde dev hamle! Evini dönüştürene 400 bin liralık destek





MALİYET NEDENİYLE ARTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, artan inşaat maliyetleri nedeniyle 200 bin liralık kredinin miktarının düşük kaldığını belirterek, "O nedenle kredi limitleri artırıldı. Müracaat süresinde de 1 yıl olan zamanaşımı süresi de 2 yıla çıkarıldı. Deprem, sel gibi afet olan yerlerde 1 yıl nedeniyle sıkıntıya düşenler vardı. İzmir'deki depremzedeler arayıp teşekkür ettiler" diye konuştu. Ayrıca Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.