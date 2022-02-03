Hükümetten kentsel dönüşümde dev hamle! Evini dönüştürene 400 bin liralık destek

Türkiye genelinde 6.5 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir hamle daha yaptı. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği iki kat artırıldı. Buna yönelik karar dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 200 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.
VATANDAŞIN YANINDAYIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız" dedi. Piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini dile getiren Kurum, düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağına vurgu yaptı.
MÜRACAAT SÜRESİ 2 YILA ÇIKTI
desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyorken bu süre de 2 yıla çıkarıldı.