Elektrikte kademeli sisteme geçildi! İşte elektrik faturasını düşürme formülü

Elektrik kullanımı özellikle kış aylarında artıyor. Ocak ayından buyana faturalarda kademeli sisteme geçildi. Bu sistem daha az tüketenin daha düşük tarifeden ödeme yapmasını sağlıyor. Önceki gün Başkan Erdoğan ilk kademe sınırının da 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıldığını söyledi. Böylece daha fazla enerji düşük kademeye girmiş oldu. İlk kademede kalabilmek ve tasarruf yapmak için bu öneriler önemli:

Lambalar enerji tasarruflu olsun: Geleneksel lambalar yerine tasarruflu lambalar enerji harcamanızı yüzde 40 oranında düşürecek.

Hava ile kurutun: Bulaşık makinasında kurutma modunu seçmek yerine kapağını açarak kurutmak size enerji tasarrufu sağlayacaktır

Şarja dikkat: Bataryası dolmasına rağmen şarjda bırakılan cep telefonları bir saatte 0,5 Watt elektrik tüketir.

Dolmasını bekleyin: Haftada 2 defa kullanılan A+ enerji sınıfı çamaşır makinesi 7.03 kW elektrik tüketir. Haftada 5 defa kullanılan A+ enerji sınıfı bir bulaşık makinesi ise ayda 22.03 kW elektrik harcar. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam doluyken kullanılması enerji kaybını önleyecektir

Ütü farkı: Ütü, 1 saatlik bir kullanımda 2,6 kW elektrik tüketiyor. Ütünün en çok enerji tükettiği periyot ısınma aşaması. Bu yüzden çamaşırları tek seferde ütülemek avantaj sağlıyor.

Yalıtım önemli: Evde ısı yalıtımının doğru olması, kapı pencere kaçaklarının önlenmesi klima ve kombinin daha az çalışmasını sağlar.

Konuma dikkat: Buzdolabının doğru konumlandırmak daha az enerji harcamasını sağlar. Etrafındaki duvar ve dolaplarla en az 10 cm boşluk bulunmalıdır.

Fırını kapatın: Ortalama bir fırın saatte 2500 Watt elektrik tüketir. Fırınların kapağını açmak, içindeki sıcak havanın hızlı bir şekilde dışarı tahliye olmasına sebep olarak enerji verimini düşürür.

Havlu formülü: Çamaşır kurutma makinelerine atılan havlular, nemin bir miktarını üstüne çekerek kurutma makinesinin yükünü azaltır ve daha az enerji harcamasına yardımcı olur.

Aletleri kapatın: Elektronik eşyaların sürekli açık kalması veya standby konumunda olması enerji harcamalarını durdurmaz. O yüzden bilgisayar, televizyon, dijital uydu cihazlarını mutlaka fişten çekerek kapatın.

Mikrodalga daha az harcar: Klasik bir fırın 1 saatlik kullanımda 2.50 kW elektrik tüketirken, bir mikrodalga fırın 1 saatlik kullanımda 0.80 kW elektrik harcar.

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