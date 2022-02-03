Türk Hava Yolları ilki gerçekleştirdi! Çevreci yakıt ile ilk uçuşunu Paris’e yaptı

Türkiye başta olmak üzere uçuş ağındaki 128 ülkede doğal zenginlikleri gelecek nesiller için korumaya odaklanan Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı- Paris uçuşunda kullanıldı. Bu rotada haftada bir gün kullanılacak biyo yakıtın yakın zamanda farklı uçuşlarla yaygın kullanımı hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat söz konusu yakıtı kullanmaktan öte üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Biyo yakıtla gerçekleştirilen ilk uçuş için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan Ahmet Bolat, THY'nin tarihinde ilk kez bir uçağının çevreci yakıt kullanarak gökyüzüyle buluştuğunu söyledi. Bolat "THY'nin çevreyi korumaya yönelik ilk çalışması değil. Bildiğiniz gibi son uçak tercihlerimiz hep yeni nesil, yakıt verimliliğine odaklanan teknolojilerden yana oldu. Ortalama filo yaşı 8.5 olan ve toplamda 371 uçaktan oluşan filomuz, Avrupa'nın en genç filolarından biri. Sadece 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 10 bin 60 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 31 bin 690 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımını engelledik."