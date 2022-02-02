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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 06:30
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    • 03.02.2022 06:33
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    3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL? Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira?

    Piyasaların dördüncü gününde farklı illerden birçok vatandaş sabah uyanır uyanmaz altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırım amaçlı alarak birikim yapmak ya da nişan, düğün, sünnet gibi vesilelerden dolayı hediye olarak almak isteyenler 3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL? Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar sorularına yanıt arıyor. Diğer yandan bozdurmak isteyenler de alış satış fiyatlarını merak ediyor. 14 ve 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL?

    3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL? Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar birikimlerine yön vermek ya da bozdurmak için altın alış ve satış fiyatlarını öğrenmek ve sonrasında kuyumcuya gitmek istiyor. İşte güncel gelişmeler…

    3 ŞUBAT PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 782,97

    Gram altın satış: 783,15

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.272,00

    Çeyrek altın satış: 1.294,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.551,00

        Yarım altın satış: 2.587,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.807,18

        Altın (ONS) satış: 1.807,42

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 5.040,22

        Tam altın satış: 5.140,29

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.222,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.301,00

        14 AYAR BİLEZİK

        14 ayar bilezik alış: 428,20

        14 ayar bilezik satış: 517,26

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 711,07

        22 ayar bilezik satış: 733,19

            Altının onsu 1.808,75 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 1.808,75 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,58 kayıpla 776 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4193 lira, satışta 13,4731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3576 lira, satışta 13,4111 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,67'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,64'ten gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,3563, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 88,84 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi 3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL? Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira?
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