3 Şubat Perşembe altın fiyatları kaç TL? Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar birikimlerine yön vermek ya da bozdurmak için altın alış ve satış fiyatlarını öğrenmek ve sonrasında kuyumcuya gitmek istiyor. İşte güncel gelişmeler…