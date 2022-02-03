Çiftçi vergi iadesi ödemeleri ile araştırmalar hızlandı. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte çiftçilere verilen tarımsal destek ödemelerinden stopaj ve gelir vergisi kesintisi kaldırıldı. Buna göre son 5 yıl içerisinde ödenen tarımsal desteklerde çiftçilerden yapılan stopaj ve gelir vergisi kesintileri geri ödenecek. Başvurular geçtiğimiz Aralık ayında alındı. Peki Çiftçi vergi idaresi geri ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Çiftçi vergi idaresi nasıl ödenecek?
ÇİFTÇİ VERGİ İADESİ YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı ve ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çiftçi vergi iadesi ödemelerinin yapılacağı tarihe dair açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar neticesinde hangi çiftçilerin ne kadar vergi iadesi almaya hak kazandıkları belirlenecek. İlerleyen günlerde çalışmalar tamamlandıktan sonra genel bir ödeme bilgilendirmesi yapılacağı bildirildi.
ÇİFTÇİ VERGİ İADELERİ NASIL ÖDENECEK?
Çiftçiler başvuru işlemleri sırasında bildirdikleri banka hesaplarından bu ödemeleri alabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödemeler çiftçilerin bu banka hesaplarına yatırılacak.
Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında Gelir Vergisi kesintisi iade taleplerinizi ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ile oluşturabilirsiniz. Tarımsal Destek Ödemeleri Vergi İadeleri ivd.gib.gov.tr sitesinden yapılmaktadır. Ancak başvurular 31 Aralık'ta sona erdi.