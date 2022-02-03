ÇİFTÇİ VERGİ İADESİ YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çiftçi vergi iadesi ödemelerinin yapılacağı tarihe dair açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar neticesinde hangi çiftçilerin ne kadar vergi iadesi almaya hak kazandıkları belirlenecek. İlerleyen günlerde çalışmalar tamamlandıktan sonra genel bir ödeme bilgilendirmesi yapılacağı bildirildi.