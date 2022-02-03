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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 06:37
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    • 04.02.2022 06:42
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    4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL? Bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor?

    Piyasaların son işlem gününde binlerce kişi sabahın erken saatlerinden bu yana altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar? Hem birikimler yaparak yatırım amacı taşıyan hem de önemli günlerde, ziyaretlerde takı olarak kullanacak vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce son gelişmeleri merak etmeye başladı. Serbest piyasadan bir gün önce Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL? Bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar?

    4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL? Bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor? Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden piyasalara dair güncel gelişmeleri merak ederek yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Altın alarak yatırım yapmak ya da bozdurarak nakit elde elde etmek isteyen vatandaşlar için piyasalara dair son durumu haberimizde derledik.

    4 ŞUBAT CUMA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 787,66

    Gram altın satış: 787,75

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.278,00

    Çeyrek altın satış: 1.305,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.564,00

        Yarım altın satış: 2.610,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.805,88

        Altın (ONS) satış: 1.806,11

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 5.038,87

        Tam altın satış: 5.138,92

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.222,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.301,00

        14 AYAR BİLEZİK

        14 ayar bilezik alış: 430,52

        14 ayar bilezik satış: 521,93

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 714,82

        22 ayar bilezik satış: 739,98

            Altının onsu 1.799,60 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.799,60 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,90 kazanımla 790 bin 750 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5448 lira, satışta 13,5991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4193 lira, satışta 13,4731 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,98'den, bileşik getirisi de yüzde 20,98'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1407, sterlin/dolar paritesi 1,3595, dolar/yen paritesi de 114,90 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 düşüşle 88,75 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi 4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL? Bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor?
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