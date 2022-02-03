4 Şubat Cuma gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın kaç TL? Bilezik fiyatı kaç liradan alıcı buluyor? Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden piyasalara dair güncel gelişmeleri merak ederek yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Altın alarak yatırım yapmak ya da bozdurarak nakit elde elde etmek isteyen vatandaşlar için piyasalara dair son durumu haberimizde derledik.