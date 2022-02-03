LPG zammı ne zaman? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, Motorin, LPG) Son dakika: LPG'ye zam mı geldi?

LPG'YE ZAM MI GELDİ?
3 Şubat 2022 itibariyle LPG'ye zam geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı.
3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: BENZİN, MOTORİN, LPG...
LPG
3 Şubat'ta gelen zam sonrası LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükselecek.
BENZİN
İstanbul'da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya; İzmir'de 14,15 liradan 14,54 liraya ve Ankara'da da 14,14 liradan 14,53 liraya yükseldi.
MOTORİN
Motorinin litresi ise İstanbul'da 14,32 liradan 14,64 liraya; İzmir'de 14,38 liradan 14,70 liraya ve Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı.