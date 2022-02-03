LPG zammı ne zaman? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, Motorin, LPG) Son dakika: LPG'ye zam mı geldi?

Son dakika haberine göre LPG'ye zam geldi. Araç sahipleri son dakika açıklama sonrası güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Gündemde 3-4 Şubat akaryakıt fiyatları yer alıyor. Peki LPG'ye zam mı geldi? LPG zammı ne zaman? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları Benzin, Motorin, LPG...