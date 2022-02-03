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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 11:54
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    • 04.02.2022 11:55
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    LPG zammı ne zaman? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, Motorin, LPG) Son dakika: LPG'ye zam mı geldi?

    Araç sahipleri dikkat! Tüm sürüleri ilgilendiriyor... Son dakika açıklama sonrası 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları hızlıca araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Benzin, Motorin, LPG fiyatlarını merak ediyor. Peki LPG'ye zam mı geldi? LPG zammı ne zaman? İşte son dakika gelişmelerin detayları...

    Son dakika: LPG zam mı geldi?

    Son dakika haberine göre LPG'ye zam geldi. Araç sahipleri son dakika açıklama sonrası güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Gündemde 3-4 Şubat akaryakıt fiyatları yer alıyor. Peki LPG'ye zam mı geldi? LPG zammı ne zaman? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları Benzin, Motorin, LPG...

    LPG'YE ZAM MI GELDİ?

    3 Şubat 2022 itibariyle LPG'ye zam geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı.

    3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: BENZİN, MOTORİN, LPG...

    LPG

    3 Şubat'ta gelen zam sonrası LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükselecek.

    BENZİN

    İstanbul'da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya; İzmir'de 14,15 liradan 14,54 liraya ve Ankara'da da 14,14 liradan 14,53 liraya yükseldi.

    MOTORİN

    Motorinin litresi ise İstanbul'da 14,32 liradan 14,64 liraya; İzmir'de 14,38 liradan 14,70 liraya ve Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı.
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    Haberler Ekonomi LPG zammı ne zaman? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, Motorin, LPG) Son dakika: LPG'ye zam mı geldi?
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