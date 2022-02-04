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    • Ekonomi
    • 05.02.2022 10:58
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    • 05.02.2022 10:58
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    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 5 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu ödeme dar gelirli aileleri sevindiriyor. 2022 yılıyla birlikte miktarı da artan evde bakım maaşı Şubat ayı için hesaplara yattı mı? 5 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Arama motorları üzerinden binlerce kişinin araştırdığı sorular arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    4 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

    Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar evde bakım maaşına ilişkin son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki 4 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara, yaşlı ve hastası bulunanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenen bu destek 2022 yılında zamlandı. Ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 evde bakım maaşı ne kadar?

    5 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşının Şubay ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR, YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 5 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar?
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