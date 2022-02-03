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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 13:37
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    • 03.02.2022 13:37
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    Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kâr dağıtım kararı onaylandı

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ''45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.'' denildi.

    TCMB’de kâr dağıtım kararı onaylandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kâr dağıtım kararı onaylandı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamadı, ''Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

    Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.''     denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kâr dağıtım kararı onaylandı
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