YUVAM hesabı nedir? YUVAM hesap sistem! Gurbetçiler de yararlanacak: İşte madde madde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesinin teşvik edilmesi için yurtiçi bankalar nezdinde "Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar verdi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bu tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların Türkiye ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.
24 AY VADE YAPILABİLECEK
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, yurtdışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurtiçi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk Lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabilecekler. Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.